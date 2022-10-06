СБУ викрила на масових поборах керівництво державної виконавчої служби Одещини

Служба безпеки та Національна поліція ліквідували схему системного вимагання грошей у Південному міжрегіональному управлінні Мін’юсту.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що до організації незаконної діяльності причетний один із заступників держустанови.

Високопосадовець налагодив механізм одержання неправомірної вигоди від учасників виконавчих проваджень за "прискорену" процедуру зняття арешту з особистого майна.

Загальний обсяг поборів з кожного підпорядкованого начальника структурного підрозділу становив більше 1 тис. дол в місяць.

Крім того, організатор оборудки забирав собі половину від встановленої премії для підлеглих, яку вони отримують за стягнутий з порушника виконавчий збір.

Щоб приховати незаконну діяльність, чиновник залучив свого знайомого як "посередника" для передачі грошей.

Правоохоронці затримали обох зловмисників в Одесі під час одержання чергової суми неправомірної вигоди.

Раніше співробітники СБУ задокументували незаконну передачу фігурантам ще майже 200 тис. у гривневому еквіваленті.

"У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України затриманим повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, раніше СБУ у Дніпрі ліквідувала потужну нарколабораторію, яку "кришував" місцевий правоохоронець. Наркоугруповання займалось промисловим виробництвом і масовим збутом метамфетаміну, щомісяця виготовляючи оптові партії психотропів на загальну суму до 5 млн грн.