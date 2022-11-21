СБУ викрила особистого інформатора терориста Стрєлкова

Служба безпеки України передала до суду справу російського агента, який працював на терориста Гіркіна-Стрєлкова. Про це повідомляє телеграм-канал СБУ.

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"Служба безпеки завершила досудові розслідування і передала до суду матеріали кримінальних проваджень стосовно двох російських агентів. Вони збирали розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів Сил оборони на східному напрямку. Обох зловмисників затримали в ході спецоперацій СБУ на території Донецької області", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, серед затриманих є особистий інформатор російського терориста Стрєлкова-Гіркіна. На терориста зловмисник вийшов через заборонену соцмережу "Одноклассники" після початку повномасштабного вторгнення.

"Там він запропонував Стрєлкову свою "допомогу" у війні проти України. За вказівками російського терориста, його поплічник збирав інформацію про місця тимчасового базування і маршрути переміщення підрозділів ЗСУ на території Слов’янська", - повідомляє пресс-служба СБУ.

Встановлено, що передачу закритих відомостей агент здійснював з власного акаунта у вигляді міток на електронних картах з детальним описом прилеглої місцевості. Співробітники Служби безпеки своєчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії та затримали на спробі переправлення агресору оборонної інформації.

Іншим поплічником окупантів виявився мешканець селища Клебан-Бик, який після початку повномасштабної агресії був завербований представником ФСБ. За завданням російської спецслужби він проводив розвідувально-підривну діяльність у Краматорському районі. Насамперед ворожий агент намагався виявити колони української військової техніки та через анонімний месенджер передати до Росії їх геолокацію.

Нагадаємо, Служба безпеки провела спецоперацію щодо викриття ще одного керівника терористичної організації "ЛНР", який у 2014 році брав участь у бойових діях проти українських військ на сході нашої держави.