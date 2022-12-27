СБУ викрила під час війни більше 1 тис. інтернет-агітаторів, які поширювали фейки

Кіберфахівці СБУ з початку повномасштабного вторгнення РФ викрили понад 1200 агітаторів, які поширювали в інтернеті фейки та російські наративи.

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Як передає пресслужба СБУ, про це начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк заявив в ефірі телеканалу "Ми-Україна".

"СБУ виявляє зрадників, ворожих агітаторів і колаборантів, що діють в інтернет-просторі. Сьогодні в нас майже 1200 кримінальних проваджень по них, 600 фігурантам повідомлено про підозри і майже 230 засуджено до різних термінів ув’язнення", - заявив він.

За його словами, наразі російські інформаційні диверсії вже не несуть такої загрози, як раніше. Зокрема і тому, що СБУ діє проактивно – намагається працювати на випередження, а не боротися з наслідками.

Вітюк наголосив, що Служба безпеки проводить власні спеціальні інформаційні операції, спрямовані на зменшення впливу російської пропаганди.

"Цього року вже заблокували 45 масштабних ботоферм потужністю понад 2 млн фейкових акаунтів, майже 500 проросійських Youtube-каналів з аудиторією більше ніж 15 млн підписників і близько тисячі інформресурсів, які працювали проти України", – повідомив він.

Також начальник Департаменту кібербезпеки зауважив, що потужний кіберспротив – це результат взаємодії багатьох людей і організацій, бо наші громадяни перетворилися на справжню кіберТрО.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України повідомляла, що з початку року нейтралізувала понад 4,5 тисячі кібератак і кіберінцидентів.