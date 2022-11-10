СБУ викрила понад 700 колаборантів з початку повномасштабного вторгнення

Служба безпеки з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну викрила понад 700 осіб, яких підозрюють у колабораційній діяльності.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Це саме за статтею 111-1 Кримінального кодексу України – колабораційна діяльність, якої до березня цього року взагалі не існувало. Тобто, на відміну від державних зрадників, тут ми говоримо про колаборантів у чистому вигляді", - зазначив речник СБУ Артем Дехтяренко.

За його словами, пошук і покарання пособників рашистів наразі є одним із головних пріоритетів СБУ.

Він додав, що кримінальні провадження щодо 268 колаборантів СБУ вже передала до суду, стосовно 53 із них ˗ винесені реальні судові рішення. Розслідування у решті проваджень тривають.

"Як приклад: нещодавній вирок мешканцю Луганщини, який передавав представникам російської окупаційної армії інформацію про підрозділи ЗСУ, що захищали область. За свою допомогу він хотів грошей і посаду в окупаційній адміністрації, а натомість проведе 12 років за гратами", – повідомив Дехтяренко.

Крім того, він наголосив, що українська спецслужба володіє повною картиною того, що відбувається на тимчасово окупованих територіях.

"Робота у цьому напрямку триває. Нам поіменно відомий кожен колаборант, усі його установчі дані, коло спілкування і маршрути переміщення. Питання покарання цих осіб – це лише питання часу", – сказав речник СБУ.

Нагадаємо, в ході слідчо-оперативних дій СБУ задокументувала злочинну діяльність ще п’яти ворожих поплічників з окупаційних адміністрацій в захоплених районах Херсонської та Луганської областей.