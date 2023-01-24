СБУ викрила російського агента, який готував ракетний удар по електропідстанціях

Служба безпеки викрила ще одного агента ФСБ у ході багатоетапної спецоперації у Кіровоградській області. Поплічник агресора збирав інформацію про розміщення підрозділів Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури на території регіону.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що насамперед зловмисника цікавили локації місцевих об’єктів енергетики.

Також за вказівкою ворога він мав встановити GPS-трекер біля однієї з трансформаторних підстанцій у Кропивницькому.

За сигналами "маячка" окупанти хотіли скоригувати ракетний удар по українському енергооб’єкту.

У разі успішної повітряної атаки загарбники планували продовжити серію обстрілів по території обласного центру, використовуючи "наводки" агента ФСБ.

"Однак, співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії і затримали на спробі встановлення GPS-пристрою поблизу міської електропідстанції", - зауважують правоохоронці.

За даними слідства, зрадником виявився місцевий житель, якого спецслужба РФ завербувала після початку повномасштабного вторгнення.

У поле зору агресора чоловік потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово оприлюднював серед свого оточення.

Для збору інформації для ФСБ їхній агент виходив на місцевість та здійснював фото-, відеофіксацію українських об’єктів.

Отриманий "звіт" з електронними координати передавав ворогу через анонімні месенджери.

Під час огляду місця події та обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили:

GPS-трекер із сім-картою мобільного оператора;

телефони та комп’ютерну техніку із доказами листування з представником ФСБ.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - зазначили в СБУ.

Нагадаємо, раніше СБУ знешкодила агентурну мережу ФСБ у Полтавській області. Зловмисники намагалися отримати інформацію про об’єкти критичної інфраструктури регіону та підрозділи Сил оборони, які задіяні у їх захисті.