СБУ викрила ще трьох ворожих пропагандистів: закликали "косити" від призову та підняти прапор РФ над Хортицею

Служба безпеки заблокувала підривну діяльність ще трьох прихильників рашизму, які діяли у Києві, в Запорізькій та Закарпатській областях.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмисники масово поширювали у соцмережах заклики на підтримку російських окупантів та виправдовували їхні злочини в Україні.

Також вони "розганяли" фейки про ситуацію на фронті, дискредитували Сили оборони і агітували громадян ухилятися від призову до ЗСУ.

"Таким чином прокремлівські агітатори намагались зірвати мобілізацію і дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в декількох регіонах нашої держави", - зауважили в СБУ.

Так, у Києві нейтралізовано злочинну діяльність так званого "виконавчого секретаря руху пацифістів".

На власному Телеграм-каналі він активно закликав мешканців столиці "косити" від призову та втікати за кордон.

"Також фігурант розсилав іноземним дипломатам видумані довідки про війну в Україні. У них використовував прокремлівські наративи, що дискредитують Сили безпеки та оборони.Такими діями зловмисник намагався зіпсувати імідж нашої держави перед міжнародними партнерами", - підкреслили в СБУ.

Згідно інформації на сайті "Українського руху пацифістів", її виконавчим секретарем є Юрій Шеляженко.

Крім того, у Запоріжжі викрито місцевого фахівця ІТ-сфери, який публічно закликав мешканців регіону підняти російський прапор над українським островом Хортиця.

"Для розповсюдження ворожої агітації фігурант використовував один з прокремлівських Телеграм-каналів із загальною "аудиторією" понад 10 тис. користувачів", - повідомили в СБУ.

Також на Закарпатті задокументовано злочини настоятеля одного із храмів Хустської єпархії УПЦ (МП).

"За даними слідства, клірик на власній сторінці в одній із популярних соцмереж публікував матеріали, в яких ображав релігійні почуття вірян інших конфесій. Також він викладав зображення із забороненою символікою комуністичного режиму", - зазначили в СБУ.

Там додали, що наразі за цими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Зловмисникам загрожує до 5 років тюрми.

Раніше Служба безпеки затримала двох проросійських агітаторів у Києві і на Харківщині, які виправдовували збройну агресію Росії проти України. Зрадники поширювали пропаганду Кремля в ефірах російських медіа, а також під час спілкування з іншими людьми. Чоловіки отримали підозру за виправдовування і визнання правомірною збройну агресію РФ проти України. Їм загрожує до 8 років ув'язнення.