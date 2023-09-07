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СБУ викрила ще трьох ворожих пропагандистів: закликали "косити" від призову та підняти прапор РФ над Хортицею
Служба безпеки заблокувала підривну діяльність ще трьох прихильників рашизму, які діяли у Києві, в Запорізькій та Закарпатській областях.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Зазначається, що зловмисники масово поширювали у соцмережах заклики на підтримку російських окупантів та виправдовували їхні злочини в Україні.
Також вони "розганяли" фейки про ситуацію на фронті, дискредитували Сили оборони і агітували громадян ухилятися від призову до ЗСУ.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Таким чином прокремлівські агітатори намагались зірвати мобілізацію і дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в декількох регіонах нашої держави", - зауважили в СБУ.
Так, у Києві нейтралізовано злочинну діяльність так званого "виконавчого секретаря руху пацифістів".
На власному Телеграм-каналі він активно закликав мешканців столиці "косити" від призову та втікати за кордон.
"Також фігурант розсилав іноземним дипломатам видумані довідки про війну в Україні. У них використовував прокремлівські наративи, що дискредитують Сили безпеки та оборони.Такими діями зловмисник намагався зіпсувати імідж нашої держави перед міжнародними партнерами", - підкреслили в СБУ.
Згідно інформації на сайті "Українського руху пацифістів", її виконавчим секретарем є Юрій Шеляженко.
Крім того, у Запоріжжі викрито місцевого фахівця ІТ-сфери, який публічно закликав мешканців регіону підняти російський прапор над українським островом Хортиця.
"Для розповсюдження ворожої агітації фігурант використовував один з прокремлівських Телеграм-каналів із загальною "аудиторією" понад 10 тис. користувачів", - повідомили в СБУ.
Також на Закарпатті задокументовано злочини настоятеля одного із храмів Хустської єпархії УПЦ (МП).
"За даними слідства, клірик на власній сторінці в одній із популярних соцмереж публікував матеріали, в яких ображав релігійні почуття вірян інших конфесій. Також він викладав зображення із забороненою символікою комуністичного режиму", - зазначили в СБУ.
Там додали, що наразі за цими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.
Зловмисникам загрожує до 5 років тюрми.
Раніше Служба безпеки затримала двох проросійських агітаторів у Києві і на Харківщині, які виправдовували збройну агресію Росії проти України. Зрадники поширювали пропаганду Кремля в ефірах російських медіа, а також під час спілкування з іншими людьми. Чоловіки отримали підозру за виправдовування і визнання правомірною збройну агресію РФ проти України. Їм загрожує до 8 років ув'язнення.