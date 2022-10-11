СБУ викрила соратника Киви на коригуванні ракетних ударів по Дніпру

У ході контрдиверсійних заходів на Дніпропетровщині Служба безпеки затримала російського агента, який передавав ворогу місця дислокації та переміщення Сил оборони на території регіону.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Ззначається, що затриманим виявився представник найближчого оточення колишнього народного депутата Іллі Киви, який наразі переховується за кордоном від правосуддя за злочини проти України.

Ворожий агент залишився у Дніпрі після початку повномасштабного вторгнення РФ для проведення підривної діяльності на користь окупантів.

Насамперед зловмисник намагався виявити і передати агресору геолокацію українських підрозділів протиповітряної оборони.

"За даними контррозвідки СБУ, зрадником є місцевий бізнесмен у сфері IT, який у 2014 році познайомився з Кивою. Згодом, за пропозицією нардепа-зрадника, підприємець очолив одне з міських громадських об’єднань, яке підконтрольне керівництву забороненої партії "ОПЗЖ"", - повідомили в СБУ.

Зловмисник збирав інформацію про місця розташування та переміщення підрозділів ЗСУ, а також передавав загарбникам координати об’єктів критичної інфраструктури.

У своїх "звітах" він оприлюднював фото- та відеоматеріали, які отримував під час прихованого спостереження за об’єктами. До кожного з них додавав текстові повідомлення з детальним описом прилеглої території і уточнюючими характеристиками.

Одержані відомості агресор використовував для здійснення ракетних ударів по місту і планування диверсій.

"Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, СБУ в ході спецоперації у Києві нейтралізувала потужне кримінальне угруповання, що функціонувало як "силовий осередок" забороненої партії "ОПЗЖ". Учасники банди входили до громадського об’єднання "Патріоти за життя", яке підконтрольне колишньому народному депутату Іллі Киві.