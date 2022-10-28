СБУ викрила свого співробітника на вимаганні грошей у підприємця

Служба безпеки України в ході очищення власних лав викрила недобросовісного співробітника у Головному Управлінні СБУ в Києві та області. Про це 28 жовтня повідомила пресслужба СБУ.

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Зловмисник вимагав від приватного підприємця 150 тис доларів за повернення вилученого майна, яке слугувало доказовою базою в одному з проваджень, і "закриття справи". При цьому він не міг вплинути на розслідування, адже не мав жодного стосунку до даного провадження.

СБ України та ДБР провели спільну спецоперацію та затримали його "на гарячому" – коли зловмисник отримав 30 тис доларів як другий транш хабаря.

Наразі за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора йому повідомлено про підозру за ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Зазначимо, що нещодавно в.о. голови СБУ Василь Малюк розповів: "Іде самоочищення Служби. Це надзвичайно важливо, особливо під час війни. Тож робимо для цього все можливе. Ми сьогодні знаходимо всі ганебні явища в самій Службі, локалізуємо їх. Це відчуває весь особовий склад, про це знає керівництво держави, І, я сподіваюсь, народ України, це відчуває також".

СБУ також продовжує системно очищувати лави правоохоронних органів Україні від злочинних схем та їх організаторів. У ході слідчо-оперативних дій на шахрайських оборудках викрито заступника керівника однієї з обласних прокуратур.

Встановлено, що під час війни посадовець обіцяв місцевому жителю своє сприяння у "прискореній" процедурі оформлення ІІ групи інвалідності його батьку для ухилення останнього від мобілізації. Свою "послугу" прокурор оцінив у 7,5 тисяч доларів.