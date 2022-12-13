СБУ викрила схему незаконної приватизації держмайна: до оборудок причетний заступник Голови Федерації профспілок

Служба безпеки викрила схему привласнення державних установ санаторно-курортної сфери України на 25 млрд грн. Встановлено, що до організації оборудки причетний заступник Голови Федерації профспілок України і четверо колишніх високопосадовців Головного управління комунальної власності КМДА.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Схема полягала у тому, що посадовці з КМДА виписували документи, які передавали Федерації профспілок право власності на державні об‘єкти. Потім ці об‘єкти продавали за ринковою вартістю через підконтрольні фірми", - йдеться у повідомленні.

Серед привласненої нерухомості: українські санаторії, реабілітаційні центри і навчально-спортивні установи.

Завдяки реагуванню СБУ вже 230 незаконно приватизованих установ передано до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Загальна вартість повернутого державі майна становить 25 млрд грн.

Наразі топчиновнику профспілок повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 124 млн грн.

Чотирьох посадовців з КМДА підозрюють за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом.

Нагадаємо, раніше співробітники СБУ, НАБУ та САП викрили бізнесмена, який пропонував хабар в розмірі $10 тисяч керівнику Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.