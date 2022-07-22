СБУ викрила схему розкрадання захисного спорядження для Нацгвардії на понад 8 млн грн

Служба безпеки України ліквідувала у Києві схему незаконного продажу захисного спорядження, яке ввозили з-за кордону як гуманітарну допомогу для українських військових.

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Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зазначається, що організатори оборудки намагались нелегально реалізувати майже 2 тисячі пластин для бронежилетів, шоломів та іншої військової амуніції на загальну суму понад 8 мільйонів гривень. Також правоохоронці вилучили 120 тисяч підготовлених до збуту незареєстрованих набоїв до вогнепальної зброї.

"Протиправну діяльність організували керівник спеціалізованої мережі магазинів з продажу військового спорядження та директор столичної комерційної структури. Учасники схеми завезли в Україну та здійснили митне оформлення оптової партії захисного спорядження нібито для потреб одного з підрозділів Національної гвардії", - поінформували у відомстві.

Після цього, за інформацією правоохоронців, вони відвантажували продукцію на власні склади і незаконно продавали її через підконтрольну торговельну мережу.

В офісних та складських приміщеннях зловмисників проведено обшуки, під час яких було вилучено військове спорядження, яке згодом передадуть українським захисникам.

Наразі обом організаторам оборудки повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, у Черкаській області Служба безпеки України знешкодила злочинне угруповання, яке "заробляло" на внутрішньо переміщених особах. Зловмисники вимагали гроші за проживання у гуртожитках міста, розміщення у яких справді було безкоштовним для цієї категорії осіб.