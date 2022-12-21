СБУ викрила схему відправки "ухилянтів" за кордон, до якої причетні депутати районної ради Київщини

Служба безпеки викрила та ліквідувала черговий канал незаконного переправлення за кордон громадян-чоловіків призовного віку. Призовникам пропонували виїхати за межі України під виглядом волонтерів або спробувати "обійти" контрольно-пропускні пункти.

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Про це 21 грудня повідомила пресслужба СБУ.

Коштувала така "послуга" до 4 тисяч доларів США. Сума залежала від регіону проживання і терміновості виїзду. Під час комплексних заходів в Київській області співробітники СБУ викрили місцеву жительку, яка "реєструвала" своїх клієнтів ("ухилянтів") як представників місцевої благодійної організації.

Вона вносила недостовірні відомості до системи "Шлях", для чого використовувала власні зв’язки, у тому числі серед представників депутатського корпусу однієї з районних рад Київської області.

Організаторці злочинної схеми повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

Крім того, СБУ ліквідувала аналогічний канал в Одеській області, до організації якого причетне злочинне угруповання.

"Зловмисники приховано переправляли осіб призовного віку до Євросоюзу поза встановленими пунктами пропуску. Своїм "замовникам" надавали детальний план переміщення через природні ландшафти та місцеву інфраструктуру", — розповіли в СБУ.

Ще один викритий канал нелегального виїзду до ЄС пролягав через Молдову. Для пошуку "клієнтів" його організатори використовували спеціально створений Telegram-канал. У подальшому зловмисники планували вивезти "ухилянтів" за кордон на власному автомобілі.

У межах кримінальних проваджень за:

ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності. Крім того розглядається питання про додаткову кваліфікацію дій зловмисників за ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що СБУ заблокувала в Одесі канал незаконного переправлення за кордон українських громадян призовного віку. До його організації причетна очільниця місцевого громадського об’єднання моряків.