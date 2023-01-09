СБУ викрила у Дніпрі підпільний осередок "Партії Шарія", який готувався проводити масові заворушення в регіоні

Служба безпеки запобігла спробам розхитування внутрішньо-політичної обстановки на Дніпропетровщині. У результаті контрдиверсійних заходів в обласному центрі вдалося попередити протиправну діяльність регіонального "відділення" забороненої "Партії Шарія".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що у ході обшуків у приміщеннях прокремлівського осередку виявлено інструкції з алгоритмом дій щодо провокації масових заворушень під час громадських заходів.

Також зловмисники готувались до проведення вуличних акцій на підтримку російських окупантів у разі наближення лінії фронту або захоплення регіону.

Крім цього знайдено "угоди" представників партії про нерозголошення інформації щодо своєї підривної діяльності проти України.

"За даними слідства, заборонений партійний осередок організував виходець з Донеччини, який прибув до Дніпра під виглядом переселенця. Перебуваючи на постійному зв’язку з представниками Шарія, які переховуються за кордоном, він облаштував підпільне відділення "політсили" у власному помешканні. Для конспірації контактував виключно з "перевіреними" особами і максимально приховував адресу свого проживання", - повідомили правоохоронці.

У результаті слідчо-оперативних дій правоохоронці також виявили у помешканні організатора "підпілля" склади з ворожими виданнями, листівками та фінансову "звітність" щодо витрат на антиукраїнську діяльність.

Наразі вилучені матеріали направлено на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій.

"У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України, триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення винних до відповідальності", - зазначили в СБУ.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала у Запоріжжі блогера, який працював на Телеграм-канал прокремлівського пропагандиста Шарія.