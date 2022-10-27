СБУ викрила високопосадовця прокуратури на шахрайських оборудках

Служба безпеки продовжує системно очищувати лави правоохоронних органів Україні від злочинних схем та їх організаторів. У ході слідчо-оперативних дій на шахрайських оборудках викрито заступника керівника однієї з обласних прокуратур.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Встановлено, що під час війни посадовець обіцяв місцевому жителю своє сприяння у "прискореній" процедурі оформлення ІІ групи інвалідності його батьку для ухилення останнього від мобілізації. Свою "послугу" прокурор оцінив у 7,5 тис. дол.

За даними слідства, отримані гроші він нібито мав передати голові комісії медико-соціальної експертизи для вирішення питання з "позачерговою" видачею відповідних документів.

Правоохоронці затримали прокурора після передачі всієї суми грошей.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

У межах кримінального провадження, розпочатого за:

ч. 2 ст. 190 (шахрайство);

ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України,

"Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушень. Санкція статей передбачає покарання до восьми років позбавлення волі", - зазначили в СБУ.

Нагадаємо, СБУ затримала депутата ОПЗЖ та керівника філії столичного банку, які організували канали нелегального виїзду за кордон українських громадян призовного віку.