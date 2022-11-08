СБУ викрила ворожого поплічника в рясі, який працював на гауляйтера Харківщини

Служба безпеки викрила ще одного поплічника Кремля під час стабілізаційних заходів у звільнених районах на сході України.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмисником виявися настоятель одного із храмів УПЦ Московського патріархату у Харківській області.

Під час тимчасової окупації Куп’янського району він закликав місцеву релігійну громаду підтримати загарбників. Також у своїх "проповідях" виправдовував злочини агресора у війні проти України.

Крім того, він усіляко сприяв поширенню окупаційного режиму у захопленій частині регіону і для цього особисто контактував з місцевим гауляйтером Віталієм Ганчевим.

Саме з ним представник УПЦ МП погоджував свої дії щодо використання церкви для залучення громадян до лав ворога і дискредитації Сил оборони України.

Для проведення підривної діяльності зловмисник залучив прихожанку з одного із місцевих селищ, яка допомагала йому розповсюджувати прокремлівську пропаганду на території громади.

Однак, під час звільнення району клірик зі своєю спільницею втекли до РФ, де намагаються переховуватись від правосуддя.

"Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України) Кримінального кодексу України та оголошено у розшук", - зазначають в СБУ.

У відомстві зауважують, що наразі тривають комплексні дії для притягнення винних до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, за матеріалами СБУ керуючий однією з єпархій УПЦ МП на Вінниччині отримав повідомлення про підозру.