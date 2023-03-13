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СБУ викрила зловмисників, які намагалися завезти в Україну готівку на 37 млн грн
Служба безпеки заблокувала транснаціональний канал незаконного ввезення в Україну грошей, викрадених на тимчасово окупованих територіях. Правоохоронці викрили п’ятьох учасників схеми, в яких вилучено майже 37 млн у гривневому еквіваленті.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За інформацію СБУ, зловмисники намагалися приховано провезти кошти до Чернівецької області через пункт пропуску "Порубне". При цьому частину готівки заховали у валізи, а частину – примотали собі до тіла. За попередньою інформацією, ці гроші були викрадені з тимчасово окупованих територій України.
"У подальшому здобуті злочинним шляхом кошти вивозили до однієї з країн Близького Сходу, а потім через європейські країни до митного кордону нашої держави. Ділки намагались завезти готівку у Чернівецьку область під виглядом туристів на рейсовому автобусі", - йдеться у повідомленні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Наразі за матеріалами СБУ на вилучені кошти накладено арешт. Вивчається версія, що незаконно ввезені гроші могли призначатися для фінансування російської агентури в Україні.
Також заблоковано частину коштів, які були вилучені у "транзитній" країні ЄС раніше, вирішується питання щодо їх стягнення на користь України.
Нагадаємо, раніше Служба безпеки України викрила шахрайську схему на Одещині. Ділки видурювали гроші у родичів полеглих українських військовослужбовців.