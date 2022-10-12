СБУ викрила зрадника, який постачав росіянам координати для ракетних ударів по Києву

Слідчі Служби безпеки України встановили особу та зібрали вичерпну доказову базу на чоловіка, який постачав військам рф координати для ракетних ударів по Києву.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмисник знаходиться у тимчасово окупованому Криму, але організував активну діяльність у столичному регіоні через свою агентку. СБУ уже викрила і затримала цю жінку. Вона знаходиться під вартою і відповідатиме за свої дії перед законом.

Що стосується її куратора, то ним виявився 56-річний уродженець столиці. З 2017 року він проживає у тимчасово окупованому Криму. Саме там він був завербований спецслужбою держави-агресора і добровільно пішов на співпрацю з ворогом.

"Зрадник отримував завдання від працівника ФСБ РФ та передавав своїй агентці у столицю. Остання мала збирати дані для коригування ударів по об’єктах критичної інфраструктури, цивільних та військових об’єктах надавати інформацію про пересування українських військ, розташування блокпостів на території Києва та Київської області", - повідомили в СБУ.

Наразі куратору повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Києві викрили агентів ФСБ, які передавали координати столичних ТЕЦ для зриву опалювального сезону