СБУ вилучила нафтопродукти "Укрнафти" і "Укртатнафти" на майже 800 млн грн: розслідують дії колишнього менеджменту

Служба безпеки і Бюро економічної безпеки продовжують розслідувати корупційні схеми колишнього менеджменту ПАТ "Укрнафта" і ПАТ "Укртатнафта".

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що під час обшуків на логістичних базах і складах компаній правоохоронці вилучили понад 16 тис. тонн нафтопродуктів.

Загальна вартість продукції становить майже 800 млн грн.

"Таким чином СБУ заблокувала можливий нелегальний збут цих нафтопродуктів, які з "Укрнафти" і "Укртатнафти" незаконно вивів попередній менеджмент цих компаній", - підкреслили правоохоронці.

Наразі вирішується питання щодо арешту вилучених паливно-мастильних матеріалів та їхньої подальшої передачі на потреби Сил оборони.

"Встановлено, що представники "Укртатнафти" впродовж 2022 року відвантажували пальне за адресами афілійованих компаній без відображення операцій у податковій звітності", - зазначають в СБУ.

В подальшому підконтрольні АЗС реалізовували оптові партії нафтопродуктів без сплати акцизного податку.

Нагадаємо, раніше співробітники Служби безпеки спільно з БЕБ викрили масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень колишніми власниками і топменеджментом "Укрнафти" та "Укртатнафти".

За даним фактом повідомлено про підозру головному бухгалтеру та колишньому директору ПАТ "Укртатнафта", який наразі перебуває під вартою.

У межах кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин незаконної діяльності і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, 7 листопада підприємства "Укрнафта" та "Укртатнафта", доля власності в котрих до повномасштабного російського забезпечували домінування групи "Приват" Ігоря Коломойського на паливному ринку були націоналізовані.