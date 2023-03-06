- Категорія
- Злочинність
- Дата публікації
-
СБУ вилучила нафтопродукти "Укрнафти" і "Укртатнафти" на майже 800 млн грн: розслідують дії колишнього менеджменту
Служба безпеки і Бюро економічної безпеки продовжують розслідувати корупційні схеми колишнього менеджменту ПАТ "Укрнафта" і ПАТ "Укртатнафта".
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Зазначається, що під час обшуків на логістичних базах і складах компаній правоохоронці вилучили понад 16 тис. тонн нафтопродуктів.
Загальна вартість продукції становить майже 800 млн грн.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Таким чином СБУ заблокувала можливий нелегальний збут цих нафтопродуктів, які з "Укрнафти" і "Укртатнафти" незаконно вивів попередній менеджмент цих компаній", - підкреслили правоохоронці.
Наразі вирішується питання щодо арешту вилучених паливно-мастильних матеріалів та їхньої подальшої передачі на потреби Сил оборони.
"Встановлено, що представники "Укртатнафти" впродовж 2022 року відвантажували пальне за адресами афілійованих компаній без відображення операцій у податковій звітності", - зазначають в СБУ.
В подальшому підконтрольні АЗС реалізовували оптові партії нафтопродуктів без сплати акцизного податку.
Нагадаємо, раніше співробітники Служби безпеки спільно з БЕБ викрили масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень колишніми власниками і топменеджментом "Укрнафти" та "Укртатнафти".
За даним фактом повідомлено про підозру головному бухгалтеру та колишньому директору ПАТ "Укртатнафта", який наразі перебуває під вартою.
У межах кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин незаконної діяльності і притягнення винних до відповідальності.
Нагадаємо, 7 листопада підприємства "Укрнафта" та "Укртатнафта", доля власності в котрих до повномасштабного російського забезпечували домінування групи "Приват" Ігоря Коломойського на паливному ринку були націоналізовані.