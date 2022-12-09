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СБУ виявила на об'єктах УПЦ (МП) незареєстровану зброю та золотий герб РФ (ФОТО)
Служба безпеки завершила контррозвідувальні заходи на обʼєктах УПЦ (МП) у Київській та Херсонській областях. Там виявили підозрілих осіб, незареєстровану зброю та російські агітки.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
"На території Пустинно-Миколаївського скита, який знаходиться у "забороненій" Чорнобильській зоні, було виявлено 16 підозрілих осіб. Серед них - чоловіки спортивної статури. Вони перебували на обʼєкті незаконно, оскільки цивільні особи не мають права знаходитися у зоні відчуження, через яку рашисти намагалися прорватися на Київ у лютому-березні цього року", – йдеться у повідомленні.
Наразі стосовно них складено протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 46-1 КУпАП «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення». Перевіряється їхня причетність до злочинів проти державної безпеки.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Крім того, на горищі цього ж обʼєкта співробітники СБУ виявили маскувальну сітку, яка зазвичай використовується у військових цілях: для маскування озброєння, техніки та інженерних споруд.
У приміщеннях Херсонської єпархії було знайдено рушницю без відповідних дозвільних документів, прапор і золотий герб Росії. Крім того, правоохоронці виявили пропагандистські матеріали, де прославляється Росія.
Спецслужба також взяла на опрацювання інформацію щодо декількох священнослужителів, які, ймовірно, контактують з громадянами РФ і Республіки Білорусь.
Нагадаємо, СБУ провела вже серію обшуків у храмах УПЦ (МП) і кожного разу виявлялося, що богослужителі підтримують російську агресію та сприяють поширенню тез пропаганди серед парафіян.
Так, СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом прославляння "русского міра" в одному з храмів Києво-Печерської Лаври. Згодом співробітники спецслужби провили обшуки у Києво-Печерській Лаврі.
Крім того, нещодавно СБУ завершила контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ (МП), які розташовані у Херсонській, Черкаській, Житомирській та Волинській областях.