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Злочинність
Дата публікації

СБУ виявила на об'єктах УПЦ (МП) незареєстровану зброю та золотий герб РФ (ФОТО)

СБУ виявила на об'єктах УПЦ (МП) незареєстровану зброю та золотий герб РФ (ФОТО)

Служба безпеки завершила контррозвідувальні заходи на обʼєктах УПЦ (МП) у Київській та Херсонській областях. Там виявили підозрілих осіб, незареєстровану зброю та російські агітки.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"На території Пустинно-Миколаївського скита, який знаходиться у "забороненій" Чорнобильській зоні, було виявлено 16 підозрілих осіб. Серед них - чоловіки спортивної статури. Вони перебували на обʼєкті незаконно, оскільки цивільні особи не мають права знаходитися у зоні відчуження, через яку рашисти намагалися прорватися на Київ у лютому-березні цього року", – йдеться у повідомленні.

Наразі стосовно них складено протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 46-1 КУпАП «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення». Перевіряється їхня причетність до злочинів проти державної безпеки.

Крім того, на горищі цього ж обʼєкта співробітники СБУ виявили маскувальну сітку, яка зазвичай використовується у військових цілях: для маскування озброєння, техніки та інженерних споруд.

У приміщеннях Херсонської єпархії було знайдено рушницю без відповідних дозвільних документів, прапор і золотий герб Росії. Крім того, правоохоронці виявили пропагандистські матеріали, де прославляється Росія.

Фото 2 — СБУ виявила на об'єктах УПЦ (МП) незареєстровану зброю та золотий герб РФ (ФОТО)
Фото 3 — СБУ виявила на об'єктах УПЦ (МП) незареєстровану зброю та золотий герб РФ (ФОТО)
Фото 4 — СБУ виявила на об'єктах УПЦ (МП) незареєстровану зброю та золотий герб РФ (ФОТО)
Фото 5 — СБУ виявила на об'єктах УПЦ (МП) незареєстровану зброю та золотий герб РФ (ФОТО)
Фото 6 — СБУ виявила на об'єктах УПЦ (МП) незареєстровану зброю та золотий герб РФ (ФОТО)
Фото 7 — СБУ виявила на об'єктах УПЦ (МП) незареєстровану зброю та золотий герб РФ (ФОТО)
Фото 8 — СБУ виявила на об'єктах УПЦ (МП) незареєстровану зброю та золотий герб РФ (ФОТО)
Фото 9 — СБУ виявила на об'єктах УПЦ (МП) незареєстровану зброю та золотий герб РФ (ФОТО)
Фото 10 — СБУ виявила на об'єктах УПЦ (МП) незареєстровану зброю та золотий герб РФ (ФОТО)
Фото 11 — СБУ виявила на об'єктах УПЦ (МП) незареєстровану зброю та золотий герб РФ (ФОТО)
Фото 12 — СБУ виявила на об'єктах УПЦ (МП) незареєстровану зброю та золотий герб РФ (ФОТО)
Фото 13 — СБУ виявила на об'єктах УПЦ (МП) незареєстровану зброю та золотий герб РФ (ФОТО)
Фото 14 — СБУ виявила на об'єктах УПЦ (МП) незареєстровану зброю та золотий герб РФ (ФОТО)

Спецслужба також взяла на опрацювання інформацію щодо декількох священнослужителів, які, ймовірно, контактують з громадянами РФ і Республіки Білорусь.

Нагадаємо, СБУ провела вже серію обшуків у храмах УПЦ (МП) і кожного разу виявлялося, що богослужителі підтримують російську агресію та сприяють поширенню тез пропаганди серед парафіян.

Так, СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом прославляння "русского міра" в одному з храмів Києво-Печерської Лаври. Згодом співробітники спецслужби провили обшуки у Києво-Печерській Лаврі.

Крім того, нещодавно СБУ завершила контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ (МП), які розташовані у Херсонській, Черкаській, Житомирській та Волинській областях.

Автор:
Ніна Комащенко