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СБУ виявила нову катівню росіян поблизу однієї із святинь в Донецькій області
Співробітники Служби безпеки виявили місце незаконного утримання людей у звільненому Святогірську Донецької області. Катівня була облаштована в пансіонаті відпочинку неподалік від Святогірської Лаври.
Про це 11 жовтня повідомила пресслужба СБУ.
Окупанти насильно тримали в катівні місцевих мешканців, які підтримували територіальну цілісність України. Оперативники та слідчі СБУ оглянули приміщення — виявили предмети, які напряму вказують на ознаки тортур.
Наразі проводиться комплекс слідчо-оперативних заходів, також слідчі СБУ встановлюють кількість та особи постраждалих. Паралельно триває розшук причетних до катувань.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У рамках розпочатого кримінального провадження за ч.ч. 1, 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії.
Виявлення і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з Держприкордонслужбою за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.
Нагадаємо, що раніше Служба безпеки України повідомила, що в Куп'янську окупанти влаштували незаконну в'язницю в будівлі райвідділку поліції, де тримали біля 400 людей.
Загалом, як повідомили у Національній поліції, на деокупованих територіях Харківщини виявили 10 катівень. Про одну з них - у будівлі поліції в Балаклії та біля неї - раніше вже повідомлялося окремо.