СБУ виявила ще одну катівню окупантів у Херсоні (ФОТО)

Служба безпеки України в ході проведення стабілізаційних заходів у деокупованому Херсоні спільно з Нацполіцією виявили ще одну катівню російських окупантів. Про це 16 листопада повідомила пресслужба СБУ.

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"Рашисти у нелюдських умовах утримували там місцевих патріотів, які відмовлялися співпрацювати з ворогом", — розповіли в спецслужбі.

Росіяни допитували та жорстоко катували жителів Херсона. Правоохоронці оглянули місце, де окупанти облаштували катівню, — виявили предмети, які прямо вказують на ознаки тортур.

Наразі проводиться комплекс слідчо-оперативних заходів, щоб задокументувати всі злочини окупантів, встановити винних та притягнути їх до відповідальності.

Зазначимо, катівні також виявляють на деокупованій території Харківської області. Там правоохоронці встановили завдяки свідченням свідків та потерпілих 22 місця, де російські загарбники влаштовували тортури.

Відомо, що лише в Куп'янську окупанти влаштували незаконну в'язницю в будівлі райвідділку поліції, де тримали біля 400 людей.

Крім того, співробітники Служби безпеки виявили місце незаконного утримання людей у звільненому Святогірську Донецької області. Катівня була облаштована в пансіонаті відпочинку неподалік від Святогірської Лаври.