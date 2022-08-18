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Категорія
Злочинність
Дата публікації

СБУ виявила у Києві незаконний склад боєприпасів, організований місцевою теробороною

СБУ виявила у Києві незаконний склад боєприпасів, організований місцевою теробороною

У ході спецоперації Служба безпеки виявила склад незаконного зберігання зброї та боєприпасів, організований одним з добровольчих формувань територіальної громади Києва.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що під час обшуків вилучено понад 60 одиниць незареєстрованих автоматів Калашникова та майже 1 тис. боєприпасів до них.

"Вказана зброя могла бути використана для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території столичного регіону", - йдеться у повідомленні.

Щоб не допустити таких правопорушень, СБУ вчинила на випередження і вилучила всю партію засобів ураження. 

Фото 2 — СБУ виявила у Києві незаконний склад боєприпасів, організований місцевою теробороною

Наразі всі автомати і боєкомплект направлено на експертизу.

"У межах кримінального провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб", - повідомили у СБУ.

Фото 3 — СБУ виявила у Києві незаконний склад боєприпасів, організований місцевою теробороною

Нагадаємо, в Україні правоохоронці затримали російських кримінальних авторитетів, які хотіли вступити до добровольчих батальйонів в Києві. Обидва чоловіки на території нашої країни перебували нелегально.

Автор:
Світлана Манько