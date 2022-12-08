- Категорія
- Злочинність
- Дата публікації
-
СБУ виявила в єпархіях УПЦ (МП) російські паспорти, "перепустки федеральних радників РФ" та прапор "Новоросії" (ФОТО)
Служба безпеки завершила контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП), які розташовані у Херсонській, Черкаській, Житомирській та Волинській областях.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Зазначається, що на території єпархій виявлено російські паспорти, прокремлівську літературу, "документи" окупаційних адміністрацій і прапори терористичних організацій "Л/ДНР".
Крім того, встановлено, що під час захоплення Херсону місцевий архімандрит – настоятель Успенського собору – був присутній у кремлівській залі під час оголошення анексії чотирьох українських регіонів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За декілька днів до звільнення міста священник у супроводі російських загарбників втік до тимчасово окупованих районів півдня України.
На території собору співробітники СБУ виявили колекцію ікон, викрадених рашистами з будинку почесного консулу Литовської Республіки під час окупації Херсону.
В результаті подальшого огляду церковних приміщень знайдено перепустки, виписані на ім’я "федерального советника военно-гражданской администрации РФ" та російські паспорти місцевих священників. При чому вони отримали їх цього року, під час окупації Херсону рашистами.
"За викритими фактами розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України", - зазначили в СБУ.
Крім цього, у Красногірському Свято-Покровському жіночому монастирі на Черкащині, виявлено прапор так званої "Новоросії" та бібліотеку з пропагандистською літературою російських авторів.
А на території чоловічого монастиря Овруцько-Коростенської єпархії і Скиту у Житомирській області викрито колишніх кримінальників, які підтримують зв’язок з абонентами рф. Наразі ці контакти перевіряє СБУ.
У ще одному монастирі Житомирщини виявили особу, яка з 2020 року перебуває у загальнодержавному розшуку як безвісти зникла.
Під час огляду приміщень Свято-Миколаївського Милецького монастиря знайдено тексти молитов за країну-агресора та російські "підручники", в яких вихваляють кремлівський режим.
Наразі всі вилучені матеріали направлено на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій.
"Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України", - підкреслили в СБУ.
Нагадаємо, 7 грудня співробітники СБУ провели контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Черкаській, Волинській та Херсонській областях.
Зазначимо, співробітники СБУ та Нацполіції знайшли велику кількість антиукраїнських матеріалів під час безпекових заходів на території Почаївської духовної семінарії та Івано-Франківської єпархії УПЦ (Московського патріархату, РПЦ в Україні).