СБУ визначила колаборантів, які проводять масові репресії на Луганщині

Співробітники СБУ ідентифікували у результаті слідчо-оперативної роботи особи чотирьох колаборантів, які вступили до створених окупантами каральних підрозділів "МВД" на захопленій частині Луганщини. Серед них – очільник так званого "Лисичанского городского отдела министерства внутренних дел "лнр".

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Як повідомляють в СБУ, перебуваючи на посаді, він виконує завдання Москви щодо нав’язування окупаційного режиму і придушення руху опору на сході України. Для цього організовує масові репресії і незаконні затримання громадян.

"До потерпілих застосовують психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи. Зафіксовано факти викрадення людей та пограбування їхнього майна. За даними слідства, колаборантом є місцевий житель, який ще у 2014 році приєднався до терористичної організації "лнр" – йдеться в повідомленні.

Там його призначили "заместителем начальника горотдела мвд" у тимчасово захопленій Кадіївці. У вересні цього року зловмисник добровільно погодився очолити новостворений окупаційний орган у Лисичанську.

Крім того, ідентифіковано ще трьох поплічників агресора, які вступили до так званих "райотделов мвд "лнр" у Старобільському та Сватівському районах.

"Новий "оперуповноважений" та "дільничні інспектори" псевдорганів займаються залякуванням громадян та розграбуванням їхніх осель під виглядом незаконних обшуків. Після таких "нальотів" у людей зникають гроші, побутові речі та інше особисте майно", – розповіли в СБУ.

Наразі слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозри за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) КК. СБУ також встановила адреси перебування, маршрути переміщення та перелік зв’язків колаборантів.

Нагадаємо, нещодавно СБУ також встановила особу "чиновника" окупаційної адміністрації у захопленій частині Херсонської області, який допомагає росіянам відновити подачу прісної води до Криму.