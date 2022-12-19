Ренкінг HR-ініціатив Ренкінг HR-ініціатив
Проєкт "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Точка У Точка У
Ренкінг: Корпоративний корпус Ренкінг: Корпоративний корпус
Категорія
Злочинність
Дата публікації

СБУ визначила колаборантів, які проводять масові репресії на Луганщині

СБУ визначила колаборантів, які проводять масові репресії на Луганщині

Співробітники СБУ ідентифікували у результаті слідчо-оперативної роботи особи чотирьох колаборантів, які вступили до створених окупантами каральних підрозділів "МВД" на захопленій частині Луганщини. Серед них – очільник так званого "Лисичанского городского отдела министерства внутренних дел "лнр".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Як повідомляють в СБУ, перебуваючи на посаді, він виконує завдання Москви щодо нав’язування окупаційного режиму і придушення руху опору на сході України. Для цього організовує масові репресії і незаконні затримання громадян.

Фото 2 — СБУ визначила колаборантів, які проводять масові репресії на Луганщині

"До потерпілих застосовують психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи. Зафіксовано факти викрадення людей та пограбування їхнього майна. За даними слідства, колаборантом є місцевий житель, який ще у 2014 році приєднався до терористичної організації "лнр" – йдеться в повідомленні.

Там його призначили "заместителем начальника горотдела мвд" у тимчасово захопленій Кадіївці. У вересні цього року зловмисник добровільно погодився очолити новостворений окупаційний орган у Лисичанську.

Крім того, ідентифіковано ще трьох поплічників агресора, які вступили до так званих "райотделов мвд "лнр" у Старобільському та Сватівському районах.

"Новий "оперуповноважений" та "дільничні інспектори" псевдорганів займаються залякуванням громадян та розграбуванням їхніх осель під виглядом незаконних обшуків. Після таких "нальотів" у людей зникають гроші, побутові речі та інше особисте майно", – розповіли в СБУ.

Наразі слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозри за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) КК. СБУ також встановила адреси перебування, маршрути переміщення та перелік зв’язків колаборантів.

Нагадаємо, нещодавно СБУ також встановила особу "чиновника" окупаційної адміністрації у захопленій частині Херсонської області, який допомагає росіянам відновити подачу прісної води до Криму.

Автор:
Максим Беркаль