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СБУ встановила ініціаторів псевдозакону щодо "приєднання" Луганщини до РФ
Служба безпеки встановила особи ще п’ятьох ворожих поплічників, які сприяли прийняттю псевдозакону про фейковий референдум в захоплених районах Луганської області.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За даними слідства, всі п’ятеро зловмисників після 2014 року почали співпрацювати з місцевою окупаційною адміністрацією РФ. За це вони отримали "мандати" у створеній агресором "народній раді ЛНР". За інформацією СБУ, у вересні 2022 року вони ініціювали голосування за псевдозакон про фейковий референдум.
Встановлено, що серед фігурантів – родич "мера Луганська", який перебуває під санкціями України та західних держав-партнерів за особливо тяжкі злочини.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Перебуваючи на "посадах", вони сприяли посиленню кремлівського режиму в регіоні та підтримували діяльність незаконних збройних формувань, які брали участь у бойових діях проти українських військ. Після початку повномасштабного вторгнення колаборанти виконували завдання Москви щодо підготовки та проведення фейкового плебісциту", - йдеться у повідомленні.
Крім того, "депутати" брали активну участь у постановочних сюжетах російських пропагандистів, в яких закликали "проголосувати" за входження до складу РФ. Також вони їздили по "виборчих округах", де особисто агітували місцевих жителів зробити свій "вибір" на користь країни-агресора.
Наразі фігурантам повідомлено про підозру за:
- ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
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ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну
цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.
Зловмисники переховуються на тимчасово окупованій території Луганської області. Втім, Служба безпеки встановила місця їхнього перебування і проводить комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності за злочини проти України.
Нагадаємо, раніше СБУ у ході слідчо-оперативних дій встановила особи ще 11 ворожих поплічників, які брали участь в організації незаконного референдуму у тимчасово окупованих районах Запорізької області.