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СБУ встановила особи ще 3 колаборантів, які ініціювали "приєднання" Луганщини до РФ
Служба безпеки викрила нових організаторів псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях сходу України, серед них - представниця "ЛНР" на переговорах в Мінську.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
"Встановлено особи ще двох "депутатів народної ради "ЛНР", які готували "нормативну базу" для проведення фейкового плебісциту в захоплених районах Луганщини. Саме вони у вересні 2022 року сприяли "голосуванню" за псевдозакон щодо "приєднання" регіону до країни-агресора", - йдеться у повідомленні.
За інформацією СБУ, одна із зловмисниць раніше представляла так зв. "ЛНР" у складі Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України і займалась напрацюванням "Мінських угод".Підписуйтесь на наш Telegram канал
Крім цього, викрито представницю "територіальної виборчої комісії Луганська", яка займалась фальсифікацією результатів псевдореферендуму.
За даними слідства, всі троє колаборанток ще з 2014 року почали співпрацювати з місцевою окупаційною адміністрацією. Перебуваючи на посадах, вони сприяли поширенню кремлівського режиму в регіоні та підтримували діяльність незаконних збройних формувань, які брали участь у бойових діях проти українських військ.
Після початку повномасштабного вторгнення зловмисниці розгорнули широку агітаційну кампанію на підтримку псевдореферендуму і особисто закликали людей віддати "голос" на користь країни-агресора. За це обіцяли оформити "паспорти "ЛНР" і забезпечити російськими пенсіями.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранткам про підозру за:
- ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
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ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.
Щоб уникнути правосуддя ворожі поплічниці переховуються на тимчасово окупованій території України. Однак СБУ встановила місця їхнього перебування і проводить комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності за злочини проти України.
Нагадаємо, раніше співробітники Управління Служби безпеки України в Херсонській області під час стабілізаційних заходів у звільнених районах регіону викрили трьох колишніх представників "виборчих комісій", створених загарбниками під час окупації.