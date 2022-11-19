СБУ встановила ще 11 організаторів псевдореферендуму у Запорізької області

Служба безпеки продовжує викривати зрадників і колаборантів, які перебувають у захоплених районах півдня і сходу України. У ході слідчо-оперативних дій встановлено особи ще 11 ворожих поплічників, які брали участь в організації незаконного референдуму у тимчасово окупованих районах Запорізької області.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Зловмисники входили до складу створених агресором "територіальних виборчих комісій" в Енергодарі, Мелітополі та Кам’янці-Дніпровській", - йдеться у повідомленні.

За інформацією СБУ, серед одинадцяти викритих колаборантів четверо перебували на посадах так званих голів "виборчих комісій". Вони організовували у містах агітаційну кампанію на підтримку фейкового плебісциту і закликали людей брати в ньому активну участь.

Крім того, правоохоронці зафіксували факти сприяння російським пропагандистам у підготовці постановочних сюжетів для кремлівським інформресурсів.

Також зловмисники збирали персональні дані місцевих жителів для складання "виборчих списків" та їх направлення до окупаційної адміністрації. У подальшому ворог використовував ці дані для фальсифікації результатів незаконного голосування.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, СБУ викрила колаборантів на Запоріжжі, які змушували вихваляти Росію у місцевих школах.