- Категорія
- Злочинність
- Дата публікації
-
СБУ встановила ще 11 організаторів псевдореферендуму у Запорізької області
Служба безпеки продовжує викривати зрадників і колаборантів, які перебувають у захоплених районах півдня і сходу України. У ході слідчо-оперативних дій встановлено особи ще 11 ворожих поплічників, які брали участь в організації незаконного референдуму у тимчасово окупованих районах Запорізької області.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
"Зловмисники входили до складу створених агресором "територіальних виборчих комісій" в Енергодарі, Мелітополі та Кам’янці-Дніпровській", - йдеться у повідомленні.
За інформацією СБУ, серед одинадцяти викритих колаборантів четверо перебували на посадах так званих голів "виборчих комісій". Вони організовували у містах агітаційну кампанію на підтримку фейкового плебісциту і закликали людей брати в ньому активну участь.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Крім того, правоохоронці зафіксували факти сприяння російським пропагандистам у підготовці постановочних сюжетів для кремлівським інформресурсів.
Також зловмисники збирали персональні дані місцевих жителів для складання "виборчих списків" та їх направлення до окупаційної адміністрації. У подальшому ворог використовував ці дані для фальсифікації результатів незаконного голосування.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, СБУ викрила колаборантів на Запоріжжі, які змушували вихваляти Росію у місцевих школах.