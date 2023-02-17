СБУ з БЕБ обшукали виробництва контрафактних цигарок в двох областях: що знайшли та як виглядають цехи (ФОТО)

Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки заблокували схему підпільного виробництва контрафактної підакцизної продукції у промислових обсягах. Як ідеться в повідомленні спецслужби, зловмисники щодоби виготовляли до 1 мільйона цигарок під псевдомарками відомих іноземних брендів.

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Зазначається, що незаконну діяльність організувало міжрегіональне злочинне угруповання, яке діяло на території Миколаївської та Закарпатської областей. Там вони налагодили три виробничі лінії з нелегального виготовлення оптових партій тютюнових виробів.

Для маскування злочинної діяльності ділки облаштували підпільні цехи на базі покинутих складських приміщень у віддаленій сільській місцевості. Там же вони встановили поліграфічне обладнання для нанесення фальшивих торгових знаків.

За даними слідства, сировину для виробництва цигарок ділки закуповували у місцевих фермерів і для конспірації завозили її у мішках з-під комбікорму для тварин.

Готову продукцію вони збували до різних регіонів України, а також планували контрабандою переправляти до Європейського союзу за підробленими товарно-транспортними накладними.

Під час обшуків в двох регіонах правоохоронці виявили технологічні цехи та обладнання; велику кількість сировини; поліграфічну продукцію з нанесеними торговими знаками європейських брендів та вже підготовлений до продажу товар. Загальна вартість вилученого товару становить понад 70 мільйонів гривень.

Зокрема, як повідомили у БЕБ, за результатами обшуків у Миколаївській області було вилучено дві лінії для виготовлення цигарок різних марок орієнтовною вартістю по 10 мільйонів гривень кожна. Одна з них вже працювала, друга – готувалась для запуску.

Також вилучено верстат для пакування цигарок у пачки, прилад для сушіння тютюну та його подрібнення, верстат для упаковки цигарок. Окрім того, виявлено 114 ящиків вже готових цигарок, різних торгівельних марок без марок акцизного податку орієнтовною вартістю 2,7 мільйона гривень, 10 мішків з тютюном тощо.

На Закарпатті ж за результатами обшуків виявлено та вилучено лінію для незаконного виготовлення тютюнових виробів повного циклу вартістю близько 15 мільйонів гривень, готові тютюнові вироби різних марок, близько 5 тонн тютюну та 7 тонн подрібненого тютюну загальною приблизною вартістю 3 мільйона гривень, сім ящиків акцизних марок, пакувальну та марочну лінію.

Окрім того було вилучено підроблені марки акцизного податку Республіки Молдова, різні упаковки, компоненти для виготовлення цигарок та інші товарно-матеріальні цінності, необхідні для повного циклу виробництва.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: БЕБ Фото: БЕБ

Триває розслідування за частиною 3 статті 28, частиною 2 статті 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, вчинене групою осіб за попередньою змовою), а також частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

Слідчо-оперативні дії СБУ спільно з БЕБ проводили разом з працівниками Державної прикордонної служби за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.