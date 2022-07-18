СБУ з початку війни розслідує понад 500 проваджень за фактами колабораційної діяльності

Служба безпеки України з початку широкомасштабної агресії Російської Федерації розслідує понад 500 проваджень за фактами колабораційної діяльності. Наразі правоохоронці працюють над ідентифікацією зрадників та встановлення їх місцезнаходження.

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Про це повідомляє прес-служба відомства.

Зазначається, що наразі Служба безпеки працює над ідентифікацією зрадників, задокументуванням їхніх злочинів та встановленням місцезнаходження на тимчасово окупованих територіях України.

У Луганській області правоохоронці викрили на співпраці з окупантами ексдепутата районної ради від "Партії Регіонів". Він добровільно погодився очолити так званий "відділ культури, молоді та спорту адміністрації Старобільського району "ЛНР", публічно поширюючи кремлівські гасла.

"Ще один колаборант з Луганщини погодився на призначення до так званої "прокуратури Білокуракинського району "ЛНР". Перебуваючи "помічником прокурора", він бере безпосередню участь в переслідуванні та незаконних затриманнях українців на сході нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Також повідомлено про підозру мешканцю Старобільська, який на початку травня цього року став "головним інспектором так званого митного комітету "ЛНР".

У Донецькій області задокументовано незаконну діяльність двох жителів Маріуполя, які добровільно погодились обійняти посади тимчасово виконуючих обов’язки в керівному складі "районного відділу МВД "ДНР".

На Херсонщині співробітники СБУ викрили на співпраці з ворогом вчителя однієї зі шкіл Каховки. Він приєднався до лав окупаційної адміністрації і був призначений "директором" навчального закладу.

"За даними слідства, колаборант активно поширює серед працівників школи ворожі гасла, в яких виправдовує російську агресію і тимчасову окупацію півдня. Наразі за всіма викрити фактами тривають комплексні заходи", - наголосили у СБУ.

Нагадаємо, перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін розповів, що у відомстві нарахували не більше декількох сотень зрадників в понад 130-тисячному колективі Національної поліції України.