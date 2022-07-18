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СБУ з початку війни розслідує понад 500 проваджень за фактами колабораційної діяльності
Служба безпеки України з початку широкомасштабної агресії Російської Федерації розслідує понад 500 проваджень за фактами колабораційної діяльності. Наразі правоохоронці працюють над ідентифікацією зрадників та встановлення їх місцезнаходження.
Про це повідомляє прес-служба відомства.
Зазначається, що наразі Служба безпеки працює над ідентифікацією зрадників, задокументуванням їхніх злочинів та встановленням місцезнаходження на тимчасово окупованих територіях України.
У Луганській області правоохоронці викрили на співпраці з окупантами ексдепутата районної ради від "Партії Регіонів". Він добровільно погодився очолити так званий "відділ культури, молоді та спорту адміністрації Старобільського району "ЛНР", публічно поширюючи кремлівські гасла.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Ще один колаборант з Луганщини погодився на призначення до так званої "прокуратури Білокуракинського району "ЛНР". Перебуваючи "помічником прокурора", він бере безпосередню участь в переслідуванні та незаконних затриманнях українців на сході нашої держави", - йдеться у повідомленні.
Також повідомлено про підозру мешканцю Старобільська, який на початку травня цього року став "головним інспектором так званого митного комітету "ЛНР".
У Донецькій області задокументовано незаконну діяльність двох жителів Маріуполя, які добровільно погодились обійняти посади тимчасово виконуючих обов’язки в керівному складі "районного відділу МВД "ДНР".
На Херсонщині співробітники СБУ викрили на співпраці з ворогом вчителя однієї зі шкіл Каховки. Він приєднався до лав окупаційної адміністрації і був призначений "директором" навчального закладу.
"За даними слідства, колаборант активно поширює серед працівників школи ворожі гасла, в яких виправдовує російську агресію і тимчасову окупацію півдня. Наразі за всіма викрити фактами тривають комплексні заходи", - наголосили у СБУ.
Нагадаємо, перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін розповів, що у відомстві нарахували не більше декількох сотень зрадників в понад 130-тисячному колективі Національної поліції України.