СБУ з початку війни викрила понад 600 російських агентів та шпигунів

Служба безпеки з початку повномасштабного вторгнення РФ розслідує більше ніж 1,5 тис. кримінальних проваджень за фактами державної зради та шпигунства. Понад 340 з них – скеровано до суду.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що за цей період викрито понад 600 російських агентів і шпигунів, які проводили розвідувально-підривну діяльність проти України.

Зокрема, у Києві СБУ нейтралізувала російську агентурну групу, до якої входили посадовці Кабміну і Торгово-промислової палати України. Чиновники передавали ворогу розвіддані про облаштування держкордону та персональні дані українських правоохоронців.

У Миколаєві правоохоронці викрили колишнього керівника Миколаївської окружної прокуратури, який після 24 лютого минулого року добровільно запропонував ворогу свою допомогу у війні проти України. Зловмисник передавав російським спецслужбам інформацію про результати ворожих обстрілів, паролі на блокпостах та відомості про військових полонених РФ.

У Хмельницькому СБУ затримала шпигуна – громадянина РФ, який прибув в Україну ще у січні 2022 року для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Його завданням було створення розгалуженої агентурної мережі для збору розвідданих і проведення диверсій у західних регіонах нашої держави.

Також на Волині правоохоронці затримали ще одного шпигуна. Ним виявився громадянин Білорусі, який збирав відомості про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ на території регіону.

За всіма викритими фактами контррозвідка Служби безпеки проводить системну роботу для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного ворожого поплічника у ході контрдиверсійних заходів на Дніпропетровщині. Зрадником виявився агент головного управління генерального штабу збройних сил РФ (більше відомого як ГРУ).