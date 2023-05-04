СБУ заблокувала антиукраїнську діяльність інтернет-агітаторів в шести областях

Служба безпеки викрила та заблокувала діяльність ще однієї розгалуженої мережі ворожих інтернет-агітаторів. До її складу входило 11 осіб з шести регіонів України. Зрадники поширювали кремлівські фейки про війну в Україні через месенджери та соцмережі. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за двома статтями: ст. 111-1 (колабораційна діяльність) і ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Інформацію для своїх "публікацій" агітатори брали з пропагандистських інтернет-ресурсів Росії, повідомляють у СБУ.

Так, на Київщині СБУ викрили бізнесмена, який на власній сторінці у Фейсбук заперечував російську збройну агресію, а війна в Україні – це внутрішній громадянський конфлікт.

У Чернігівській області правоохоронці припинили діяльність двох пропагандистів, які у забороненій соцмережі "Однокласники" поширювали дописи на підтримку агресивної політики Кремля.

На Дніпропетровщині було викрито чотирьох місцевих жителів, які у соцмережах та серед близького оточення закликали до співпраці з окупантами і дискредитували Сили оборони.

У Харківські області затримано ще одного ворожого поплічника, який публікував пропагандистські відеоролики і яких героїзував російських окупантів.

На Кіровоградщині задокументовано діяльність двох інтернет-агітаторів, які виправдовували воєнні злочини рашистів, у тому числі обстріли українських міст.

Крім цього, в Одесі повідомлено про підозру одній з адміністраторів анонімного Телеграм-чату, який створили для збору інформації про пересування української військової техніки по території регіону.

Іншого адміністратора було затримано у лютому цього року у результаті спецоперації Служби безпеки.