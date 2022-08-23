СБУ заблокувала криптогаманець "волонтера", який збирав кошти для армії РФ

За ініціативою СБУ заблоковано віртуальний криптогаманець громадянина РФ, який спонсорує російську війну в Україні. Цей чоловік називає себе волонтером і від початку повномасштабного вторгнення РФ збирає гроші на потреби армії загарбників.

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Про це повідомляє пресслжба СБУ.

Зазначається, що на момент блокування на рахунку росіянина накопичилося понад 800 тис. у гривневому еквіваленті.

"Наразі ці кошти арештовано і вирішується питання про їх відслідковування та виведення в українську юрисдикцію", - йдеться у повідомленні.

У відомстві підкреслили, що арешт вдалося реалізувати завдяки доказовій базі, яку зібрали слідчі СБУ, та сприянню іноземних криптокомпаній.

"Встановлено, що значну частину пожертв зловмисник спрямовував на купівлю військового спорядження бойовикам терористичних організацій "Л/ДНР"", - зазначили в СБУ.

Від початку широкомасштабного вторгнення РФ "волонтер" просував у соцмережах ідею про необхідність фінансової допомоги учасникам незаконних збройних формувань. Для цього регулярно створював тематичний фото- і відеоконтент, поширював аналогічні дописи своїх однодумців та звітував про використання зібраних коштів.

Спонсору терористів повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.

"Тепер подібна участь чекає й інших російських "волонтерів", які спонсорують війну в Україні", - зазначили в СБУ.

Нагадаємо, СБУ викрила факт вербування спецслужбами РФ колишнього працівника підрозділу забезпечення Управління справами Апарату Верховної Ради України.