СБУ заблокувала нові канали втечі "ухилянтів" за кордон у трьох регіонах

Служба безпеки заблокувала ще три канали незаконного виїзду за кордон українських громадян призовного віку. У результаті спецоперацій у трьох регіонах України затримано 9 організаторів нелегальних "трафіків".

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що за гроші організатори нелегальних "трафіків".обіцяли своїм клієнтам безперешкодний виїзд до Євросоюзу на підставі підроблених документів або "в обхід" контрольно-пропускних пунктів.

Свої "послуги" оцінювали від 1,5 до 3 тис. дол. Сума залежала від дальності регіону і терміновості "поїздки".

Втім, завдяки оперативному реагуванню СБУ вдалося запобігти втечі понад сотні осіб.

Так на Запоріжжі нейтралізовано злочинне угруповання, яке спеціалізувалось на нелегальній міграції.

Зловмисники пропонували потенційним призовникам пакет фальшивих документів щодо непридатності до військової служби і таким чином перетнути кордон.

Також ділки створили фіктивний благодійний фонд для того, щоб реєструвати своїх "клієнтів" як волонтерів та водіїв міжнародних гуманітарних рейсів.

На Закарпатті заблоковано ще один канал нелегальної втечі "ухилянтів". Цього разу незаконну діяльність організував місцевий прикордонник.

Посадовець пропонував "допомогу" у виїзді за межі України поза пунктами пропуску.

В Івано-Франківській області викрито місцевого лікаря та чиновницю, які оформлювали "третій" особі фіктивну інвалідність, після чого клієнт мав право супроводжувати її за кордон.

У межах кримінальних проваджень за двома статтями Кримінального кодексу України за ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності.

Раніше повідомлялося, що СБУ заблокувала в Одесі канал незаконного переправлення за кордон українських громадян призовного віку. До його організації причетна очільниця місцевого громадського об’єднання моряків.