СБУ заблокувала ще чотири канали втечі ухилянтів за кордон (ФОТО)

Служба безпеки заблокувала ще чотири канали незаконного виїзду за кордон українських громадян призовного віку. В ході слідчо-оперативних дій в Закарпатській, Львівській та Сумській областях затримано 15 організаторів нелегальних "трафіків".

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

"За різні суми грошей вони обіцяли своїм клієнтам безперешкодний перетин держкордону. У середньому "прайс" становив від 1,5 до 8 тис. доларів з особи, залежно від регіону проживання", - зазначив він.

Так, два канали нелегальної міграції ліквідовано на Закарпатті. Перший – організувало подружжя місцевих підприємців. Вони пропонували ухилянтам виїхати за кордон "за станом здоров’я". Для цього забезпечували підробленими довідками щодо непридатності до військової служби. Такі "довідки" оформлювали через особисті зв’язки, зокрема серед лікарів.

Наступну схему організував мешканець Ужгородського району. Зловмисник оформлював своїх клієнтів як водіїв мікроавтобусів, які перевозять гуманітарну допомогу. Неправдиві відомості подавав до електронної бази даних "Шлях".

Крім того, на Львівщині затримано місцевого підприємця, який обіцяв потенційним призовникам виїхати за межі України "під маскою" учасників волонтерської організації.

Ще один канал нелегальної міграції ліквідовано на Сумщині. До його організації причетна організована злочинна група, яка спеціалізувалася на нелегальному переправленні українських та російських громадян на територію країни-агресора. За гроші вони "пропонували" всім бажаючим виїзд до РФ. Для прихованого переправлення планували використовувати "обхідні" шляхи поза контрольно-пропускними пунктами.

Правоохоронці вже повідомили вісьмом організаторам злочинних схем про підозру за ч. 3 ст. 332 (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинена у складі організованої групи) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Ще сімох "пасажирів" затримано в адміністративному порядку під час незаконного перетину кордону.

Нагадаємо, Служба безпеки 10 листопада заблокувала ще три канали незаконного переправлення за кордон українських громадян призовного віку. В результаті масштабної спецоперації у декількох областях України затримано шістьох організаторів нелегальних "трафіків".