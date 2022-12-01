СБУ заблокувала ще шість каналів втечі ухилянтів за кордон (ФОТО)

Служба безпеки заблокувала ще шість каналів нелегального виїзду до ЄС українських громадян призовного віку. У результаті спецоперацій у декількох регіонах України затримано понад 10 організаторів нелегальних "трафіків".

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

"У середньому вартість "квитка" становила від 2 до 6 тисяч доларів, залежно від регіону проживання і терміновості виїзду. Втім, завдяки своєчасному реагуванню СБУ вдалося запобігти незаконному переправленню за кордон більше сотні осіб", - йдеться у повідомленні.

Так, один із каналів заблокували у Києві. Зловмисники за гроші оформляли своїх клієнтів як представників волонтерських організацій, які нібито займаються транспортуванням гуманітарної допомоги.

У Волинській області ліквідували ще одну схему. До її організації причетний прикордонник і представник комерційної структури. Вони "працевлаштовували" потенційних призовників до компанії-перевізника. Таким чином вони намагалися незаконно переправити через держкордон до 20 осіб. Обох фігурантів затримали на передачі чергової суми хабаря за "послугу" у розмірі 6 тисяч доларів, їм вже повідомили про підозру.

Крім цього, у регіоні затримано трьох місцевих жителів, які пропонували потенційним призовникам виїхати до ЄС на підставі фіктивних документів про навчання в іноземних вишах, свідоцтв про народження дітей, а також медичних довідок.

На Житомирщині СБУ викрила двох підприємців, які через Телеграм-канал пропонували громадянам виїхати за кордон "за станом здоров’я". Для цього вони самостійно виготовляли "липові" документи про непридатність до військової служби.

Ще один канал нелегальної міграції заблокували в Івано-Франківській області. Організувала його керівниця візового центру спільно із директором фірми-підрядника, яка має ліцензію на міжнародні перевезення. Зловмисники оформляли "клієнтам" фіктивне працевлаштування до компанії. Після цього персональні відомості вносили до бази даних "Шлях", що давало їм можливість перетинати кордон під виглядом водіїв.

У Дніпропетровській області затримали мешканця регіону, який організував "трафік" через використання підроблених висновків медико-соціальних експертних комісій. Серед документів, які найчастіше виготовляли, були пенсійні посвідчення та довідки про інвалідність.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення винних до відповідальності. Кримінальні провадження відкрито за:

ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);



ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.



Нагадаємо, СБУ 19 листопада знешкодила злочинне угруповання, яке пропонувало ухилянтам виїхати до Росії.