СБУ закінчила розслідувати справу "крота" ФСБ, якого виявили у Харківському управлінні

Служба безпеки України завершила розслідування щодо колишнього співробітника координаційного штабу Управління СБУ у Харківській області. Обвинувальний акт передали до суду, повідомила 2 листопада пресслужба СБУ.

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Обвинувачуваний готувався до окупації регіону і домовився з росіянами співпрацювати в обмін на гарантії безпеки. Спецслужби РФ завербували його в кінці лютого 2022 року.

Займаючи посаду в координаційному штабі обласного управління СБУ, чоловік зміг таємно збирати та передавати представнику головного управління генерального штабу ЗС РФ розвіддані про дислокацію і переміщення військової техніки та особового складу ЗСУ, а також про плани та діяльність, українських військових, правоохоронних органів і спецслужб.

Окупанти використали цю інформацію, щоб уникати ударів ЗСУ і планувати диверсії та масовані артилерійські і прицільні ракетні обстріли стратегічних об’єктів міста та оборонних позицій. Зрадника затримали під час збору ним даних для підготовки ракетного удару по адміністративній будівлі управління СБУ в Харківській області.

На основі зібраних СБУ доказів зловмиснику висунули звинувачення за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки викрила ще одного колаборанта на звільненій території Харківщини та зібрала беззаперечні докази його добровільної співпраці з ворогом. До цього СБУ затримала депутата Куп’янської районної ради, який добровільно пішов на співпрацю з окупантами і організував їм оптові поставки харчової продукції з власного підприємства.