СБУ запобігла нелегальному збуту зброї та бойових гранат

Співробітники СБУ нейтралізували кримінальне угруповання, яке займалось незаконним збутом бойових засобів ураження: затримано двох організаторів, повідомили в СБУ.

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"Вони намагались продати автомат АК-74 з боєприпасами за 40 тис. грн. А серед вилученого у зловмисників – снайперська гвинтівка з пристроями для безшумної стрільби, осколкові гранати і автомати Калашникова, у тому числі виробництва РФ", – йдеться повідомленні.

До складу банди входило декілька жителів Вознесенська, які підшукували клієнтів через особисті зв’язки серед кримінальних кіл. Під час обшуків за місцями проживання затриманих правоохоронці виявили:

6 бойових гранат Ф-1 та РГД;

5 автоматів АК-74 та снайперську гвинтівку з пристроями для безшумної стрільби;

14 пістолетів і револьвер;

димові шашки та електродетонатор;

понад 4 тис. набоїв до стрілецької зброї різного калібру.

Затриманим повідомлено про підозру.

Нагадаємо, нещодавно СБУ на Донеччині затримала двох інформаторів ворога, які коригували ракетні удари по території регіону. Зловмисники розвідували та передавали окупантам точні координати місць дислокації особового складу і техніки ЗСУ, у тому числі бойових позицій систем "HIMARS".