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Злочинність
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СБУ запобігла "зливу" ворогу даних про розташування Сил оборони Києва

СБУ запобігла "зливу" ворогу даних про розташування Сил оборони Києва

Співробітники СБУ затримали 35-річну мешканку Києва, яка діяла в інтересах країни-агресора. Жінка, маючи антиукраїнську позицію, збирала інформацію про розташування українських військових підрозділів і стратегічно важливі об’єкти критичної інфраструктури Києва, повідомили в СБУ.

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"Відповідні фото- та відеоматеріали з координатами вона поширювала через спеціально створений закритий Telegram-канал. Контррозвідники затримали інформаторку під час спроби передати чергові дані про дислокацію військовослужбовців однієї з військових частин міста", – кажуть в СБУ.

Наразі слідчі СБУ повідомили їй про підозру.

Нагадаємо, якраз нещодавно Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області засудив до 12 років позбавленні волі громадянина України за інформаційну допомогу окупантам в захопленні Лисичанська Луганської області.

Контррозвідники СБУ встановили, що фігурант потрапив у поле зору Федеральної служби безпеки Росії під час відбування покарання у колонії на території РФ. Крім того, чоловік коригував артилерійський вогонь противника по місту.

Автор:
Максим Беркаль