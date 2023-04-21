СБУ затримала адвоката, який збирав для Росії дані про HIMARS (ВІДЕО)

Співробітники Служби безпеки у Київі затримали зрадника, який шпигував на користь РФ. Він збирав дані про реактивні системи HIMARS і мапи "мінних полів" біля Києва. Йому про підозру за ч.2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

За даними слідства, підозрюваний – колишній працівник прокуратури, який неуспішно пройшов атестацію і був звільнений з органів прокуратури у 2021 році. Наразі він займається адвокатською діяльністю. Він був завербований російською спецслужбою для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України, повідомляє СБУ.

Правоохоронці встановили, що затриманий розвідував можливі бойові позиції реактивних систем HIMARS, місця дислокації складів з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами ЗСУ. Також амагався здобути мапи мінних полів, створених Силами оборони на підступах до Києва і на території Чернігівщини.

Зрадник підшукував інформаторів, яким пропонував високу грошову винагороду за передачу секретних відомостей. До оборудки він залучив декількох спільників, які пропонували своїм клієнтам фіктивні документи для втечі за межі України.

Під час обшуку у колаборанта виявлено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та носії інформації, які підтверджують факти підривної діяльності на користь країни-агресора.

Наразі вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.