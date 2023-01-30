СБУ затримала агента РФ, який коригував ракетні удари по Харкову і збирав дані про ЗСУ

Служба безпеки затримала у Харкові російського агента, який збирав інформацію про місця базування та маршрути переміщення підрозділів ЗСУ на території міста.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що отримані відомості зловмисник переправляв окупантам у вигляді електронних координат та відміток на карті через Telegram. Ця інформація потрібна була загарбникам для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по Харкову.

Агента затримали поблизу об’єкта критичної інфраструктури на спробі чергового збору закритих даних для агресора.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився безробітний місцевий житель, якого представник РФ залучив до протиправної діяльності у листопаді 2022 року.

"Для виконання завдань ворога агент обходив територію міста і приховано спостерігав за підрозділами українських захисників, а також фіксував їхні локації. Під час слідчих дій у зловмисника виявлено смартфон із доказами листування з агресором", - йдеться у повідомленні.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ). Затриманому загрожує покарання до 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, співробітники Управління Служби безпеки України в Харківській області під час стабілізаційних заходів в деокупованій Балаклії викрили на співпраці з ворогом керівника районного відділення з розподілу електроенергії компанії "Харківобленерго".