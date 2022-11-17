СБУ затримала агента РФ, який "наводив" російські ракети на енергетичні об’єкти Вінниччини

Контррозвідка Служби безпеки викрила "розконсервованого" агента головного управління Генштабу армії РФ (більш відомого як ГРУ) в ході багатоетапної спецоперації у Вінницькій області.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що у результаті слідчо-оперативних дій співробітники СБУ встановили місцезнаходження і затримали ворожого агента, чим запобігли спробі передачі до РФ координат українського енергооб’єкта.

Затриманим виявився колишній радянський військовий, який на початку 90-х звільнився з армії. Після цього проживав на Вінниччині.

За оперативними даними, вже тоді він був завербований представниками російської воєнної розвідки, які після розпаду срср перевели його в "режим очікування".

На початку повномасштабного вторгнення на нього вийшов кадровий співробітник російського ГРУ і запросив "допомогу" у проведенні розвідувально-підривної діяльності проти України.

Зрадник погодився на "пропозицію", після чого отримав ворожі завдання.

Зловмисник приховано збирав інформацію про місця дислокації та переміщення Сил оборони на території регіону.

Крім цього, він передавав агресору точні координати стратегічно важливих об’єктів критичної інфраструктури та споруд системи життєзабезпечення.

Саме за його "наводкой" окупанти планували здійснити серію прицільних ракетних ударів по енергогенеруючих підприємствах області.

Для їх виконання він приховано спостерігав за українськими об’єктами і здійснював фото-, відеофіксацію. Отримані відомості передавав до РФ через заздалегідь відпрацьований Телеграм-канал у вигляді відміток на електронних картах з медіа файлами.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили мобільний телефон із доказами листування з російським "куратором".

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2. ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - підкреслили в СБУ.

Нагадаємо, СБУ затримала ще двох пособниць агресора в ході стабілізаційних заходів у звільнених районах сходу України. Зловмисниці здавали окупантам дані про українських патріотів та переселенців під час захоплення частини Луганщини.