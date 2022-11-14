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СБУ затримала агента РФ, який "здавав" позиції української ППО на Харківщині (ВІДЕО)
Служба безпеки України затримала у Харкові російського агента, який передавав агресору розвіддані про дислокацію та переміщення українських військ на території регіону.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
"Серед основних цілей його розвідувально-підривної діяльності було виявлення ймовірних бойових позицій протиповітряної оборони ЗСУ на східному напрямку. Отримані відомості окупанти використовували для підготовки і здійснення прицільних ракетних ударів по українських об’єктах", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, затриманим є мешканець Салтівського житлового масиву – одного з найбільш постраждалих від ворожих обстрілів району Харкова.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Заданими СБУ, влітку 2022 року він почав шукати через соцмережі шляхи "виходу" на загарбників для допомоги у війні проти України. Для цього викладав у соцмережах інформацію про місця тимчасового базування підрозділів Сил оборони.
Встановлено, що, після того як зловмисник опублікував заборонену інформацію, "розкриті" позиції української ППО п'ять разів піддавалися прицільним обстрілам з боку ворога.
Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про розташування Збройних Сил України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, кіберфахівці Служби безпеки викрили на Буковині ворожого інтернет-агітатора, який поширював дезінформацію про внутрішню обстановку в регіоні та дискредитував Сили оборони України.