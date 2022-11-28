СБУ затримала агентів РФ, які наводили російські ракети на школи у Слов’янську

Служба безпеки затримала ще двох агентів РФ у прифронтових районах Донеччини. Зловмисники збирали розвіддані про місця дислокації Сил оборони та передавали агресору локації соціальних об’єктів, зокрема, навчальних закладів у Слов’янську.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Отримані відомості окупанти планували використати для здійснення прицільних ракетних ударів по українському місту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російських агентів затримали на спробі передачі розвідувальної інформації до окупантів.

За даними слідства, ворожими поплічниками виявились двоє місцевих жителів, які працювали на підконтрольну спецслужбам РФ "Народну міліцію ДНР". Комунікацію вони підтримували через анонімні месенджери, а для передачі закритих даних використовували спеціально створений чат-бот.

"Саме там зловмисники викладали інформацію про рух військової техніки ЗСУ, а також геолокації українських шкіл. Свої "звіти" доповнювали фотоматеріалами і детальним описом прилеглої місцевості", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели обшуки за місцями перебування обох зловмисників та виявили мобільні телефони і ноутбуки із доказами підривної діяльності.

Наразі фігурантам повідомлено про підозри. Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала колишнього співробітника МВС України, який зібрав засекречену інформацію про керівництво та кадрових співробітників українських силових відомств і планував передати її росіянам.