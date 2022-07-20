СБУ затримала агентів, які коригували ракетні удари по Бахмуту

Служба безпеки України затримала чотирьох агентів спецслужб Російської Федерації, які збирали дані для подальшого здійснення серії ракетних обстрілів по Бахмуту Донецької області та вчиненні диверсій проти Сил оборони поблизу східного фронту.

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Про це повідомляє прес-служба відомства.

У СБУ наголосили, що агенти були завербовані спецслужбами РФ для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Вони встановлювали координати об’єктів міської інфраструктури, збирали інформацію щодо дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ в регіоні.

Також агенти намагалися отримати установчі дані українських захисників, у тому числі співробітників СБУ.

"Ці відомості агресори планували використати для здійснення серії ракетних обстрілів по Бахмуту та вчинення диверсій проти Сил оборони поблизу східного фронту. Для комунікації з російськими "кураторами" агенти використовували спеціально створені Телеграм-канали. Там же розміщували геолокації інфраструктурних об’єктів і позицій українських військ", - йдеться у повідомленні.

Під час затримання ворожих інформаторів у них було вилучено засоби зв’язку з доказами злочинних дій, а в одного зі зловмисників – автомат Калашникова АК-74.

Наразі затриманим повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Крім того, на Донеччині викрито ще одного поплічника окупантів. Ним виявився інженер одного зі стратегічно важливих заводів. За даними слідства, він передавав загарбникам інформацію про бойові позиції Сил оборони на сході України.

Нагадаємо, СБУ затримала агентку спецслужб Російської Федерації, яка збирала інформацію про місця розташування військової техніки, блок-постів, об’єктів критичної інфраструктури, а також цивільних та військових об’єктів у Києві та області.