СБУ затримала агенток РФ, які наводили ракети на школи і пологові будинки Донеччини (ФОТО)

Служба безпеки затримала учасників російської агентурної мережі в результаті спецоперації в Донецькій області. Зловмисниці передавали ворогу інформацію про розміщення електричних підстанцій та соціальних об’єктів.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Зловмисники збирали розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів Сил оборони на території Бахмута і Торецька. Крім цього, передавали ворогу локації електричних підстанцій та соціальних об’єктів, серед яких школи, пологові будинки і студентські гуртожитки", - йдеться у повідомленні.

За інформацією СБУ, отримані відомості окупанти планували використати для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по українських містах.

Співробітники СБУ затримали учасників російської агентурної групи - це троє місцевих мешканок, яких підконтрольне РФ "МДБ "ДНР" завербувало після початку повномасштабного вторгнення.

Для збору розвідінформації агентки особисто обходили територію населених пунктів і робили позначки на електронних картах. Потім отриману інформацію передавали своєму "зв’язковому", який перебуває у тимчасово захопленій Горлівці. А він звітував куратору агентурної мережі. Нею виявилась заступниця керівника підконтрольного РФ місцевого "МДБ "ДНР".

Правоохоронці провели обшуки за місцями перебування зловмисниць та виявили:

комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами законспірованого листування з ворогом;

паспорти РФ.



Наразі слідчі Служби безпеки повідомили трьом фігуранткам про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацію майна. Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у результаті слідчо-оперативних дій у Києві затримали колишню голову Куп'янської РДА, яка під час окупації району підтримала загарбників.