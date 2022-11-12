СБУ затримала агітатора, який готував фейки для ток-шоу Соловйова

Кіберфахівці Служби безпеки викрили на Буковині ворожого інтернет-агітатора, який поширював дезінформацію про внутрішню обстановку в регіоні та дискредитував Сили оборони України.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, зловмисником виявився мешканець Чернівецької області, який раніше займався адвокатською практикою. Після початку повномасштабного вторгнення він активно закликав у соцмережах до підтримки окупантів, а також виправдовував їхні воєнні злочини.

Таким чином він потрапив у поле зору представників кремлівських інформресурсів і розпочав з ними "співпрацювати" на шкоду державній безпеці України.

Зазначається, що зловмисник робив дописи в забороненій соцмережі "Вконтакте" про нібито загострення суспільно-політичної ситуації в західній Україні через війну з РФ.

Також він "розганяв" брехню про діяльність державних органів влади, підрозділів українських військ та волонтерських організацій.

Серед адресатів цієї фейкової інформації був особисто кремлівський пропагандист Володимир Соловйов, з яким затриманий був на прямому зв’язку.

Саме йому агітатор допомагав формувати деструктивний контент для подальшого оприлюднення у провокаційних сюжетах і "ток-шоу" на телеканалі "Россия 1".

За це поплічник агресора сподівався отримати громадянство РФ та оселитися в одному з населених пунктів Підмосков’я.

Для спілкування з російськими кураторами зловмисник використовував месенджери та анонімні Телеграм-канали країни-агресора.

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили комп’ютерну техніку і мобільні телефони із доказами його листування з ворогом.

"На підставі зібраних СБУ матеріалів, зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала у Запоріжжі блогера, який працював на Телеграм-канал прокремлівського пропагандиста Шарія.