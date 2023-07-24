СБУ затримала бізнесмена, який хотів за 1 млн грн хабаря привласнити землю на полігоні ЗСУ

Головне управління внутрішньої безпеки Служби безпеки викрило на Миколаївщині підприємця, який намагався дати хабар співробітнику СБУ. Його затримали на "гарячому".

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, цей комерсант є фігурантом кримінального провадження щодо самовільного зайняття 400 га землі на військовому полігоні "Широкий лан".

За 1 млн грн хабаря він пропонував співробітнику СБУ вплинути на слідчого Національної поліції. Зокрема, фігурант просив зняти арешт із земельної ділянки, яку підприємець "захопив" для ведення аграрного бізнесу.

Однак, співробітник Служби безпеки одразу доповів своєму керівництву про отриману "пропозицію".

Це дозволило поетапно задокументувати злочинні дії комерсанта і затримати його на "гарячому" під час передачі частини неправомірної вигоди.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Суд обрав затриманому запобіжний захід ˗ тримання під вартою із можливістю внесення застави 6 млн грн.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Одещині викрили директора підприємства, який намагався підкупити співробітників СБУ щоб закрили стосовно нього кримінальне провадження.