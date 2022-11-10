СБУ затримала блогера "Russia Today", який поширював фейки про війну

Служба безпеки викрила чотирьох ворожих інтернет-агітаторів у Чернігівській і Дніпропетровській областях.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що серед затриманих – іноземний блогер, який працював на заборонений російський телеканал "Russia Today" і нав’язував кремлівську пропаганду жителям Євросоюзу.

Для цього використовував власні Ютуб- і Телеграм-канали, загальна аудиторія яких становила понад пів мільйона підписників.

У своїх дописах і відеосюжетах він підтримував збройну агресію РФ і виправдовував військові злочини окупантів проти цивільного населення та критичної інфраструктури українських міст.

Також зловмисник розповсюджував дезінформацію з фронту і закликав країни ЄС обмежити допомогу нашій державі.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився громадянин однієї з європейських країн, який готував пропагандистські матеріали для російського "RT".

Згодом він прибув в Україну та оселився на Чернігівщині. Після початку повномасштабного вторгнення розпочав виконувати "редакційні завдання" кремлівського рупора щодо збору матеріалів для підготовки і випуску замовних сюжетів про війну в Україні.

До злочинної діяльності він залучив свою співмешканку, яка допомагала йому "монтувати" фейкньюз для зарубіжних інтернет-користувачів.

Співробітники СБУ задокументували факти інформаційно-підривної діяльності зловмисників.

Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинені групою осіб) Кримінального кодексу України.

Ще двох ворожих пропагандистів викрито на Дніпропетровщині. Одна з них – мешканка Покрова, яка поширювала через соцмережі заклики на підтримку окупантів.

За це, у разі захоплення регіону, вона сподівалась отримати російський паспорт.

Інший проросійський агітатор – мешканець Новомосковська. Він агітував до захоплення влади і займався дискредитацією української влади.

Під час обшуків за адресами проживання фігурантів правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності.

"Наразі ворожій поплічниці повідомлено про підозру за ст. 111-1 (колабораційна діяльність), а її "колезі" – за ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України", - зазначають в СБУ.

У відомстві повідомили, що наразі тривають досудові розслідування для встановлення всіх обставин злочинів проти державної безпеки України.

Раніше СБУ затримала у Запоріжжі блогера, який працював на Телеграм-канал прокремлівського пропагандиста Шарія.