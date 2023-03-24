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Злочинність
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СБУ затримала чергових агентів РФ, серед них - інженер-конструктор заводу "Мотор Січ" (ФОТО)

СБУ затримала чергових агентів РФ, серед них - інженер-конструктор заводу "Мотор Січ" (ФОТО)
Фото: пресслужба СБУ.

Кіберфахівці Служби безпеки викрили двох агентів ФСБ, які проводили розвідувально-підривну діяльність на Київщині та Запоріжжі. Серед них - інженер-конструктор підприємства "Мотор Січ".

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За інформацією СБУ, на початку лютого 2023 року агентів завербував кадровий співробітник управління ФСБ по Алтайському краю. Вербування відбувалося через Телеграм-канал, де фігуранти періодично публікували свої прокремлівські коментарі.

За вказівками ворога агенти розвідували місця розташування українських військових об’єктів та правоохоронних органів. СБУ поетапно задокументувала їхні злочинні дії.

Фото 2 — СБУ затримала чергових агентів РФ, серед них - інженер-конструктор заводу "Мотор Січ" (ФОТО)
Фото 3 — СБУ затримала чергових агентів РФ, серед них - інженер-конструктор заводу "Мотор Січ" (ФОТО)
Фото 4 — СБУ затримала чергових агентів РФ, серед них - інженер-конструктор заводу "Мотор Січ" (ФОТО)
Фото 5 — СБУ затримала чергових агентів РФ, серед них - інженер-конструктор заводу "Мотор Січ" (ФОТО)

"У Запоріжжі поплічником ворога виявився інженер-конструктор підприємства "Мотор Січ", який збирав інформацію про Сили оборони на території обласного центру. Співробітники СБУ затримали зрадника під час виконання ним розвідувального завдання – фотографував будівлі військового шпиталю та прокуратури з прив’язкою до місцевості", - йдеться у повідомленні.

Іншого агента затримали у передмісті Києва, коли він намагався здійснити фотофіксацію однієї з будівель Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що розвідінформація потрібна була окупантам для проведення ракетних ударів по українських об’єктах та підготовки диверсій на території регіонів.

У ході обшуку у затриманих виявлено мобільні телефони із доказами виконання ворожих завдань та листування з агресором.

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Суд обрав їм міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Їм загрожує 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.

Нагадаємо, що СБУ затримала експрезидента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва 22 жовтня 2022 року. За даними спецслужби, він налагодив транснаціональні канали незаконного постачання до країни-агресора оптових партій українських авіадвигунів, які окупанти використовували для виробництва та ремонту ударних вертольотів.

При цьому ЗМІ виявили у Богуслаєва, який свого часу чотири рази обирався депутатом Верховної Ради,російське громадянство, яке він має ще з 2000 року.

Автор:
Ніна Комащенко