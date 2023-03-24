СБУ затримала чергових агентів РФ, серед них - інженер-конструктор заводу "Мотор Січ" (ФОТО)

Кіберфахівці Служби безпеки викрили двох агентів ФСБ, які проводили розвідувально-підривну діяльність на Київщині та Запоріжжі. Серед них - інженер-конструктор підприємства "Мотор Січ".

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За інформацією СБУ, на початку лютого 2023 року агентів завербував кадровий співробітник управління ФСБ по Алтайському краю. Вербування відбувалося через Телеграм-канал, де фігуранти періодично публікували свої прокремлівські коментарі.

За вказівками ворога агенти розвідували місця розташування українських військових об’єктів та правоохоронних органів. СБУ поетапно задокументувала їхні злочинні дії.

"У Запоріжжі поплічником ворога виявився інженер-конструктор підприємства "Мотор Січ", який збирав інформацію про Сили оборони на території обласного центру. Співробітники СБУ затримали зрадника під час виконання ним розвідувального завдання – фотографував будівлі військового шпиталю та прокуратури з прив’язкою до місцевості", - йдеться у повідомленні.

Іншого агента затримали у передмісті Києва, коли він намагався здійснити фотофіксацію однієї з будівель Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що розвідінформація потрібна була окупантам для проведення ракетних ударів по українських об’єктах та підготовки диверсій на території регіонів.

У ході обшуку у затриманих виявлено мобільні телефони із доказами виконання ворожих завдань та листування з агресором.

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Суд обрав їм міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Їм загрожує 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.

Нагадаємо, що СБУ затримала експрезидента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва 22 жовтня 2022 року. За даними спецслужби, він налагодив транснаціональні канали незаконного постачання до країни-агресора оптових партій українських авіадвигунів, які окупанти використовували для виробництва та ремонту ударних вертольотів.

При цьому ЗМІ виявили у Богуслаєва, який свого часу чотири рази обирався депутатом Верховної Ради,російське громадянство, яке він має ще з 2000 року.