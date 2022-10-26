СБУ затримала депутата ОПЗЖ та керівника філії столичного банку, які пропонували призовникам втікати за кордон

Служба безпеки заблокувала нові канали нелегального виїзду за кордон українських громадян призовного віку. В результаті слідчо-оперативних дій у Києві та Луцьку затримано двох організаторів нелегальних трафіків.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що одним з них виявився депутат Чернігівської районної ради від забороненої партії ОПЗЖ. Він пропонував потенційним призовникам незаконно виїжджати за межі України під виглядом багатодітних батьків.

Для цього за гроші обіцяв надати фальшиві свідоцтва про народження дітей, а також забезпечити безперешкодний "супровід" через пропускні пункти держкордону.

Вартість таких "послуг" депутата становила від 3 тис. дол. Сума залежала від терміновості виїзду і соціального статусу клієнта.

Для реалізації схеми зловмисник залучив свого знайомого з Волині як посередника для передачі грошей.

"Співробітники СБУ своєчасно викрили оборудку і затримали обох зловмисників в обласному центрі під час передачі частини неправомірної вигоди", - зазначають правоохоронці.

Також ще один канал нелегальної міграції ліквідовано у Києві. Встановлено, що незаконну діяльність організував директор відділення одного зі столичних банків.

За 16 тис. дол. він "гарантував" ухилянтам своє сприяння у нелегальному перетині держкордону через підроблені документи щодо непридатності до військової служби.

Співробітники СБУ задокументували факти злочинної діяльності і затримали посадовця поблизу його місця роботи після передачі всієї суми грошової "винагороди".

"Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Суд призначив міру запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою", - зазначили в СБУ.

Раніше СБУ заблокувала чотири нових канали незаконного виїзду чоловіків призовного віку за кордон. У результаті слідчо-оперативних дій у Дніпрі, в Одеській і Закарпатській областях затримано вісьмох організаторів нелегальних трафіків.