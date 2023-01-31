СБУ затримала депутата Сіверської міськради від ОПЗЖ, який коригував удари РФ по Донецькій області

Контррозвідка Служба безпеки викрила російського агента у прифронтових районах Донеччини. Зловмисником виявився депутат Сіверської міської ради від забороненої в Україні партії ОПЗЖ.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За інформацією СБУ, з жовтня 2022 року він збирав розвіддані про дислокацію підрозділів Сил оборони на території Бахмутського району.

Також він передавав координати місцевих об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств. Ця інформація потрібна була окупантам для проведення прицільних ракетних ударів по українських містах. Після ворожих обстрілів агент виходив на місцевість для фіксації їхніх наслідків та підготовки "звіту" для коригування повторних ударів.

Співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі чергової передачі агресору закритих відомостей.

За даними слідства, депутат був завербований представником російської воєнної розвідки через спілкування у чаті одного з прокремлівських Телеграм-каналів.

Слідчі СБУ на підставі зібраних доказів повідомили фігуранту про підозру. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, Служба безпеки викрила колишнього голову Пологівської районної ради Запорізької області, місцевого депутата забороненої партії ОПЗЖ, який передавав окупантам заводи харчової та хімічної промисловості на Запоріжжі.